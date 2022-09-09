英國女王伊莉莎白二世當地時間8日去世，英國廣播公司（BBC）8日彙整她在位70年的16任15名首相。自1955年至今的歷任16任15名英國首相中，有15任14名由她任命，威爾遜先後於1964 - 1970年、1974 - 1976年兩度出任首相。最新首相特拉斯是第一位被邀請前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受女王任命的首相，與女王共事僅2天。任期最長的是柴契爾（1979 - 1990年）11年。

此外，1951年第二次上任的英國首相邱吉爾，是伊莉莎白二世1952年即位後共事的第一位英國首相，邱吉爾兩任首相，都是伊莉莎白二世的爺爺喬治六世任命。

1. 溫斯頓·邱吉爾（1951 - 1955年任英國首相）

2. 安東尼·艾登（1955 - 1957年任英國首相）

3. 哈樂德·麥克米倫（1957- 1963年任英國首相）

4. 亞歷克·道格拉斯-霍姆（1963 - 1964年任英國首相）

5. 哈樂德·威爾遜（1964 - 1970年任英國首相）

6. 愛德華·希思（1970 - 1974年任英國首相）

7. 哈樂德·威爾遜（1974 - 1976年任英國首相）

8. 詹姆斯·卡拉漢（1976 - 1979年任英國首相）

9. 瑪格麗特·柴契爾（1979 - 1990年任英國首相）

10. 約翰·梅傑（1990 - 1997年任英國首相）

11. 托尼·布萊爾（1997 - 2007年任英國首相）

12. 戈登·布朗（2007 - 2010年任英國首相）

13. 大衛·卡麥隆（2010 - 2016年任英國首相）

14. 特雷莎·梅伊（2016 - 2019年任英國首相）

15. 伯里斯·強森（2019 - 2022年任英國首相）

16. 伊莉莎白·特拉斯（2022年至今任英國首相)