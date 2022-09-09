民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出「公廁廣設免治馬桶」政見，掀激烈論戰。一份最新民調顯示，高達46.0%的民眾絕對不會使用公共空間的免治馬桶，更有高達48.5%的民眾完全不希望現居城市的公廁裝設免治馬桶。對此，大批網友直言，「一想到這政策就噁心想吐」、「虧陳時中還當過衛福部長，連基本衛生都不懂」，引爆網路公憤。

《Yahoo奇摩》自9月5日起針對「公廁廣設免治馬桶」政見進行網路民調，截至今日（9）早上9時30分，已有近4萬人參與調查。在「你對現居城市的公廁整體滿意度如何？」這題，認為不太滿意的民眾有32.3%、還算滿意27.5%、非常不滿意18.8%、不知道／沒意見14.5%、非常滿意6.9%。

針對「你會使用公共空間的免治馬桶嗎？（如公廁、飯店等）」認為絕對不會的民眾有46.0%、不太會25.6%、不知道／沒意見11.7%、可能會10.4%、會6.3%。詢問「你希望現居城市的公廁裝設免治馬桶嗎？」認為完全不希望的民眾有48.5%、不太希望22.9%、不知道／沒意見15.1%、有點希望8.3%、非常希望5.2%。

此結果掀熱烈討論，大批憤怒網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「一想到這政策就噁心想吐」、「虧陳時中還當過衛福部長，連基本衛生都不懂」、「陳時中完全自曝其短，自己把自己推向絕境」、「今天你要是說增設公廁打掃人員，隨時維護公廁乾淨衛生，大家搞不好還比較支持你」、「難怪防疫也做得那麼差」。