獨行俠在今夏放走戰將布朗森(Jalen Brunson)，他以4年1.04億美元(約台幣31億)大約加盟尼克，但新賽季補進了麥基(JaVale McGee)和伍德(Christian Wood)，搭配陣中巨星東契奇(Luka Doncic)還是有看頭。而今天球隊宣佈與30歲德國前鋒克利伯(Maxi Kleber)續約，價碼為3年3300萬美元(約台幣10億)，雖然上季他表現不佳，但未來仍有望幫助到球隊。

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is finalizing a three-year, $33 million contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kleber was entering the final year of his deal, now under contract through 2025-26. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2022

獨行俠近幾年在人事操作上越來越引人注目，因超級球星東契奇的突出表現，讓球隊未來充滿希望，誰能與他聯手成為熱門話題，而在補進麥基與伍德後，獨行俠選擇與前鋒克利伯提前續約3年，此消息被名記查拉尼亞(Shams Charania)證實。這是份延長合約，將取代他原本合約最後一年，2019年他與球隊簽下4年3400萬美元，2022-23賽季為未保障900萬美元。

克利伯今年30歲而立，身高208公分體重109公斤，主打大前鋒，2014年在選秀會落選，但2017年被獨行俠看上加入聯盟，上季打59場，貢獻7分5.9籃板1.2助攻，投籃命中率39.8%、外線32.5%、罰球70.8%，相較生涯平均數據下滑不少，2019-20賽季他能拿下9.1分，外線命中率有37.3%，2020-21賽季出賽50場，外線命中率能達到不錯的41%。