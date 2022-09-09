1名人夫和老婆離婚半年後，不斷透過各種方式要和她複合，但前妻卻相應不理，竟設謊稱希望能拿之前放在家裡的電子菸還他，前妻不疑有他，但到了前夫家時，當場強壓前妻上床，更不顧她反抗，還襲胸摸下體後指侵得逞。法官審酌，男方離婚後不顧份際，依強制性交罪判他3年1月，可上訴。

根據判決書，該名人夫於民110年9月2日與妻子離婚，兩願離婚)，但事後卻不斷想與前妻復合，原是透過各種方式接近前妻，某日人夫打電話給前妻，表示希望她將先前置放在處所的電子菸拿給他。

前妻不疑有他，將電子菸送去前夫住處，未料前夫竟將她強押在床上進行猥褻並指侵得逞，過程中剛好前妻友人來電，她趁隙對外求救，經友人報警後，才揭發這起獸行。

法官審理後，審酌兩人曾為夫妻，既已離異，男方本應善盡分際，表示是為了與前妻復合，才對前妻強制性交，侵害前妻身體自主權，並戕害女方心理，造成難以磨滅之陰影，實為社會道德、法理所不容，但考量男方犯後坦認犯行，已見悔意，且過去曾有妨害風化之前科，依強制性交罪判他3年1月，可上訴。