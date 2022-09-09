暱稱狄克（Dick）的前皇家保安官葛里芬（Richard Griffin）談英國女王的幽默感

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）已於8日辭世，她在位超過70年，雖然幾乎人人耳熟能詳，但真的遇到本尊時，卻未必認得出來。女王的前隨扈便透露，一名美國徒步旅行者就是如此。

據路透8日報導，暱稱狄克（Dick）的前皇家保安官葛里芬（Richard Griffin）說，有一次女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）附近的山區時，遇到兩名美國旅客趁假日健行。其中1人打開話匣子，和女王閒聊。

旅客問女王住哪，她回答倫敦，但又說自己是趁假日返鄉，而她家就住在山丘的另一頭。女王告訴對方，打從她是小女孩起，就經常在這附近行走，如今已超過80年了。

由於巴爾莫勒爾堡舉目可見，這位美國旅客就問女王，她有沒有看過女王。而女王隨即回答：「沒有，不過狄克倒是常見她。」

接著這位旅客轉頭問葛里芬，女王本人是甚麼模樣。而葛里芬開玩笑道，他和女王相處的時間很長，扯扯她後腿也無妨，於是他回答說，「哦，有時她脾氣很壞，但卻有一種令人愉快的幽默感」。

美國旅客在高興之餘，搭著摟住葛里芬的肩膀，問他是否可以拍一張他們兩人合照。葛里芬說，他還沒弄清楚是怎麼回事，那位旅客就把相機拿給女王，請她幫他們拍照。

女王照辦後，葛里芬便接下相機，幫女王和那兩名旅客照了張合影。後來女王告訴他，「我很想偷偷看他拿那些相片給在美國的朋友看時，會有甚麼反應，希望有人告訴他，我是誰」。