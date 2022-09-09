高端疫苗效力爭議延燒，傳出有網友在民進黨台北市長參選人陳時中推特留言，請陳時中交代高端效力，結果竟被封鎖，國民黨台北市長參選人蔣萬安炮轟，「這就是他的公開透明嗎？」陳時中當時承諾公開高端效力，到現在都說不清楚，不需要用謊言掩飾真相。

蔣萬安今天到北投區行腳，北投市場拜票時被問到北投是否是一級戰區？陳時中稱棄保是選戰關鍵，蔣強調沒有這麼多算計，選舉就是紮實實實勤走基層，他來北投這麼多次，他非常有信心，因為身旁有在地最優秀的議員，就是團體戰，每一區都是努力耕耘的區，有信心未來為在地鄉親提最好的的市政服務。

對於網友詢問高端疫苗效力後被陳時中封鎖，蔣萬安怒轟，到陳時中的社群留言就被封鎖，不管是大家想要了解高端疫苗效力或是之前疫苗採購過程，或者是陳時中對於他競選團隊竟然被公開而氣的跳腳，「這就是他的公開透明嗎？」

他強調，這些都可以受外界檢視，而且這本來就應該要公開，讓大家了解疫苗採購過程，陳時中當時也有承諾必須公開高端的效力，到現在都說不清楚，「不需要用謊言一概的掩飾相關的真相。」

而蔣萬安昨拜會前台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆，長老教會卻發文切割稱是個人行為，不代表教會全體立場，並強調他們一向堅持台灣主權獨立。

蔣萬安說，昨天的拜會其實就是請益，跟長老就未來的台北市政發展有很多的意見交換，特別因為長老也跟他一樣長期關注公益、照顧弱勢，以及協助身障朋友的權益，這部分未來會更積極的合作，選舉就是爭取各方支持的力量，他一步一腳印得到市民的認同。

另外，英國女王伊莉莎白二世8日過世，享耆壽96歲。蔣萬安表示，英國女王是歷史上非常重要人物，也見證了整個世界歷史的發展，當然表達最沉痛的哀悼致意。