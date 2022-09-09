大陸央媒《工人日報》9日報導，「18888型」「38888型」「50888型」……大陸多家平台發現，不少售賣大閘蟹蟹券商家使用噱頭多，容易誤導消費者。有的商家還迎合購買者「送禮」愛面子心理，在商品購買頁面標註「尊享款」「豪華款」「奢享款」，不僅不符合綠色消費理念，也暗藏「風紀」問題。對此，江蘇省消保委日前發布消費提示稱，消費者網購蟹券需擦亮眼睛。

《工人日報》報導，在一電商平台發現，一售賣大閘蟹蟹券的商家在商品頁面標注「18888型」的蟹券，售價348元（人民幣，下同），為「尊享款」，包括4兩公蟹4只、3.5兩母蟹4只；而「奢享款」的則為「38888型」，售價達1084元，包括5.5兩公蟹5只、3兩母蟹5只。類似現象在多家電商平台存在。

對此，江蘇省消保委提示，消費者在選購蟹卡蟹券時應注意螃蟹數量、重量、公母等資訊，切勿被宣傳噱頭迷惑。此外，還應關注卡券的有效期、提貨流程以及售後條款。

「近年來，電商平台銷售蟹券引發的消費糾紛和違法違規行為廣受詬病，以次充好、蟹繩注水、虛假宣傳等問題頻出。」江蘇省消保委有關負責人稱，在廣泛調研分析的基礎上，消保委2021年聯合相關行業協會、電商平台共同發布了《大閘蟹電商銷售服務規範》，特別對大閘蟹產地、蟹扣造假，網購大閘蟹缺斤短兩、虛假發貨、蟹券空轉、蟹券標注與實際不符等問題作出了明確規範要求。通過團體標準的制定，從源頭上規範電商銷售大閘蟹經營行為。

虛標大閘蟹產地和產品缺斤短兩是往年投訴的熱點。對此，江蘇省消保委建議消費者購買大閘蟹商品時，可以預先瞭解市場大致價格範圍，警惕低價貓膩，同時查看物流發貨地、蟹扣標識等資訊，防止被騙。此外，電商平台標注的商品蟹重量應為單只產品淨重，不包括商品標籤、捆紮繩及預包裝物重量，消費者收貨後可自行稱重，如遇缺斤短兩等現象，及時與商家溝通。

尤為值得注意的是，消費者購買大閘蟹卡券後，需看清有效期並及早提貨，避免錯過大閘蟹上市階段導致無蟹可提或遭遇商家跑路。同時，在收到大閘蟹時最好當面驗收，查看大閘蟹鮮活程度，如遇死蟹或貨不對板等情況應拍照留證。

針對蟹券市場存在的亂象，大陸有關部門也在展開行動。今年8月，《市場監管總局關於集中整治商品過度包裝、「天價」月餅和蟹卡蟹券等問題的通知》印發，針對相關問題開展為期兩個月的集中整治行動。目前，各地市場監管部門都在進行相關檢查。