今天是中秋節3天連續假期首日，新北市長侯友宜一早即前往交通局交通戰情室關心返鄉交通路況，侯友宜表示，從昨天晚上開始出現返鄉或要去休閒旅遊人潮，中和土城包括五股上交流道匝道口都是雍塞2到3公里，台64、65銜接國1、國3 交流道的車流量明顯增加，國5目前順暢，提醒民眾要隨時掌握路況。

侯友宜說，周日回到台北、新北，國5還是會雍塞，新北會做好交通執法；至於郊區很多休閒旅遊地方，一定也會湧入大量人潮，尤其是淡水最近幾天放煙火，提醒到山海線旅遊的市民朋友，一定要隨時掌控路況報導，不要因為人潮太多，去了旅遊掃興不好，大家一起開心出門，平安回家。

交通局長鍾鳴時表示，新北市境內銜接國道路段，包括台65線接國3土城交流道和國1五股交流道，以及台64線接國3中和交流道和國1五股交流道等路段，從昨天下午起即湧現返鄉車潮，並持續至今天上午，預計今天下午和明天在烏來、淡水和東北角等觀光風景區將會有大量出遊的人車潮。