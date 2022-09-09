即使遭美國強力制裁，大陸廠商持續找方法突圍，高級家電與螢幕面板似乎成為主要利器。在三星日前推出全球首個98英吋的NEO QLED產品後的11天，大陸TCL馬上推出相同的產品，並找來歐洲足球明星代言，讓南韓企業備感壓力，有業內人士表示，大陸業者在硬體上已經追上南韓，為了守住領先，必須在用戶體驗上形成差距。

朝鮮日報報導，大陸企業在歐洲最大消費性電子展（IFA2022）上展現積極進攻歐洲市場的企圖心，展示許多與三星、LG旗鼓相的商品，其中TCL打算以低價策略蠶食市場，不具名的TCL人士表示，「產品將以三星的三分之一價格上市，我們要以價格策略先行，縮小和三星在歐洲市場的差距。」

由於美國的強力制裁，大陸企業將眼光看向歐洲，德國當地人士表示，「IFA2022的39家獨立賣場中，有7家是大陸企業，南韓只有三星和LG兩家，歐洲消費者並不在意商品的國籍，因此具有高CP值的大陸企業正獲得機會。」

負責LG電視商品企劃的常務白善弼說：「大陸TCL與海信公司的LCD電視似乎已經追上南韓90%的水準，尤其是在普通的高清電視，其實已經處在相同水準，硬體條件已經被追上了，所以為了守住領先，必須在用戶體驗上形成差距。」