大陸河南一名男子右手的手指常會痛，有時候甚至連吹到風都會痛到快要暈過去，但單看手指的外觀又找不出問題，而他輾轉到許多地方就醫，終於有醫師找出病因，原來是他的指甲甲床下面長了「甲下血管瘤」，因此才會造成手部劇痛，所幸這種腫瘤多是良性的，只要動手術切除就可以了。

綜合陸媒報導，大陸河南鄭州一名男子的右手食指常常會突然出現不明原因的疼痛，一不小心碰到了就會出現觸電般的劇痛，而且會痛到將手中的東西丟出去，最誇張的是，有時候甚至只是吹到了冷風或碰到冷水就會痛到暈過去。

男子屢次就醫都找不出問題，每次都會被告知說，目前看起來沒有什麼問題，但萬一痛到不行的話，還是要快點就醫。無奈之下，他轉往大醫院看病，河南省人民醫院手足顯微與創面修復外科醫師馮帥表示，透過一系列的檢查，發現病患的手指外觀沒有大問題，但指甲下面長了「甲下血管瘤」，而這也是造成他手部劇痛的原因。

醫師指出，甲下血管瘤又被稱作是「血管肌肉神經瘤」，是臨床上較少見的腫瘤，通常會出現在指甲甲床的下方，一般來講都是良性的，唯一的治療方法是動手術切除。雖然這種腫瘤很少出現惡性的狀況，但因為腫瘤來自軟組織，很難透過X光片看出問題，也導致罹患此病的人無法即時接受治療，需忍受多年的疼痛才獲得治療。