民進黨新北市長參選人林佳龍多次針對新北市政議題開砲，但成效似乎不大，加上屢次失言，外界甚至定義林佳龍是「無心戀戰」，甚至影響小雞議員們的選情，新北市長侯友宜今受訪表示，對於林佳龍先生面對新北市選舉節奏都給予尊重，我們好好把事做好才最重要。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，當新北市長一定要「用心」去面對市政大小事，好好把市政工作做好，每個人的目標方向不同，他一定全心全力把市政做好。