中新網9日報導，中秋將屆，在大陸疫情擴散居高、各地宣導就地過節背景下，周邊短程旅遊占絕對優勢，探親及休閒度假需求構成了小長假期間的出行主力。同時，賞月航班受到熱捧。中秋大陸航線機票價格降至低點，裸票(不含機建燃油附加費)價格近5年最低。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有8日在記者會表示，宣導廣大群眾中秋十一假期在本地過節。旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

根據大陸同程旅行發布的《2022中秋假期居民出行出遊趨勢報告》，1天1晚至2天1晚的短途出遊，或當天往返的周邊遊將是人們在中秋小長假期間出行的選擇。根據周邊短途遊產品預訂情況來看，上海、廣州、深圳位列中秋小長假周邊遊熱門城市TOP3。

同程研究院首席研究員程超功分析，受益於疫情防控政策的科學化和精準化，中秋小長假期間居民的出行及旅遊度假消費勢有望進一步得到釋放，其中，探親及休閒度假需求構成了小長假期間的出行主力。

大陸旅遊攜程平台顯示，截至8月30日，一周內中秋周邊遊訂單環比增長267％。今年中秋周邊遊熱門目的地集中在長三角和珠三角城市，TOP10周邊遊城市為：杭州、南京、廣州、蘇州、上海、舟山、汕頭、湖州、無錫、深圳。

今年中秋節的月亮是標準的「十五的月亮十五圓」，大陸民眾有機會看到較大的中秋月。「中秋賞月航班火爆」也登上了熱搜。

大陸多家航司推出「賞月航班」，隨著假期的臨近，本周同程平台上中秋當日的夜間航班搜索量和預訂量都呈現出雙位數的增長。

業內人士提醒，乘客想欣賞到最美的月亮，除了需要選擇正確的航班、正確的時間之外，還需要了解賞月航班選座的正確打開方式。建議在選擇航班時，自北向南，自西向東飛行的航班，月亮在視線的前方，賞月效果最佳。需要注意的是，盡量不要選擇靠機翼近的座位，容易被機翼遮擋視線，不適合賞月。

另外，今年中秋假期，賞月帶動了大陸本地夜遊市場的熱度，主題公園夜場、江河夜遊、城市夜景觀光等適宜賞月的夜間旅遊項目更受青睞。

攜程平台上，近一周來使用者賞月目的地搜索分布，大陸七大區域最受關注的賞月景區分別為：黃山、潿洲島、古北水鎮、橘子洲、峨眉山、大雁塔、千山。

由於暑運旺季剛剛結束，距離十一黃金周仍有20天，中秋大陸航線機票價格降至低點。去哪兒平台數據顯示，今年中秋機票大陸支付訂單裸票價格為556元，較暑期降低二成，為近5年來最低。

同程旅行資料顯示，大陸近一周預訂中秋機票票量環比上漲33％，上海出發前往廣州、昆明等一些熱門旅遊目的地的訂單量漲幅近一周均超過了25％。目前來看今年中秋假期機票餘量還是比較充足的，一些熱門城市的機票價格也很友好，例如上海出發前往長沙的機票，近一周訂單量漲幅達到雙位數，9月10日中秋節當日仍有部分300左右的平價票。

截至9月5日，中秋假期期間機票預訂量排名靠前的熱門航線分別為：上海–廣州，廣州–上海，重慶–上海，廣州–重慶，廣州–南京，杭州–廣州，昆明–上海，廣州–杭州，上海–昆明，長三角地區民航出行熱度大陸第一，尤其是上海的出票量穩居首位。

業內人士表示，大陸9月機票價格回落，整體均價較暑期降低12.6％，預計這種低價趨勢將持續一段時間，十一連假期間再度攀升。