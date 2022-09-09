月圓人團圓，許多人準備和親友大啖烤肉。但近期國內腹瀉疫情緩升，疾病管制署提醒，中秋烤肉聚餐應注意避免生食生飲、生熟食應分開處理、食材煮熟再食用，以降低腸道傳染病風險。

依據疾管署監測資料顯示，國內上周（8月28日至9月3日、第35周）腹瀉門急診就診累計9萬3271人次，近二周就診人次緩升（第34周、第33周分別為9萬3063、9萬1942），高於去年同期，但低於2018到2020年同期。

疾管署發言人莊人祥指出，往年連假之後，容易出現腹瀉就診人次上升情形。另全國近四周（第32至35周）共接獲21起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業通報案件為多，病原體檢出陽性案件計8起，檢出諾羅病毒、細菌性病原各4件。

莊人祥提醒，近年國人多選擇以烤肉的方式邀請親朋好友共度中秋佳節，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存，或未澈底煮熟至中心溫度超過70℃再食用，容易引發腹瀉等腸道傳染病；食用未充分加熱的蛋類，則可能會有沙門氏菌感染的風險；另由於貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，容易感染到諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等多種致病原，進而造成腹瀉。

莊人祥說明，腸胃炎主要症狀如水瀉、嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天；患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

疾管署呼籲，民眾假期間無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手；旅宿、餐飲業者應加強環境衛生管理，有症狀的員工應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後再上班，以確保其他員工及顧客健康；民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫及在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。