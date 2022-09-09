英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，她在位70年，人生可說是一部經典的活歷史，也是英國在位期間最長的君主，歷經了時代與科技變革，近年英國王室的作風越趨開放，不僅開了社群網站，也積極貼近媒體和娛樂資源，「足球金童」貝克漢（David Beckham）稍早對此發文哀悼說：「直到最後，她都尊嚴和優雅地為國家服務。」

近年英國王室常針對替世界有卓越貢獻的人物頒發獎章，包括貝克漢的太太維多莉亞貝克漢2017年因對時尚產業的貢獻，榮獲大英帝國官佐勳章，而大衛貝克漢本人則是因致力於慈善和聯合國兒童基金會，2003年獲得大英帝國官佐勳章，其他包括影劇圈名人凱特溫斯蕾、愛黛兒、班奈狄克康柏拜區、艾迪瑞德曼等人也都曾被頒予勳章。

今得知女王過世消息後，大衛貝克漢曬出女王年輕照片哀悼，表示：「在白金禧慶典上，我們看到滿溢而出的愛和尊重，都是因為她這一生的貢獻。而我們此時所感受到的難過和沉重，都代表她對於這國家，甚至是全世界的意義，她用她的領導力給我們啟發，困難時安慰我們，直到生命最後的日子，她都有尊嚴、優雅地在為國家服務。」

丹尼爾克雷格曾和女王為倫敦奧運拍開幕片。（圖／達志影像）

James Bond and The Queen London 2012 Performance

而飾演007走紅的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）2012年曾為了倫敦奧運開幕式跟女王拍影片，當時丹尼爾克雷格以「詹姆斯龐德」角色搭車到了白金漢宮，隨即進到宮內在科基犬跟隨下見到女王，伊莉莎白二世便在007陪伴下搭上直升機，以虛擬方式跳傘降臨現場。如今對英國來說重要的指標人物過世，丹尼爾克雷格也發表聲明：「和許多人一樣，我對今天的消息感到悲痛，我的心和王室、及愛女王、女王所愛的人同在。」