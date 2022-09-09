時下Sugar Daddy議題盛行，一位女網友在論壇分享自己的經歷，訴說身在單親家庭的她，長大後和爸爸單獨出門，就常被投以奇怪或好奇的目光，甚至被誤認成「包養」關係，讓她十分困擾，貼文曝光後也引起不少女網友的共鳴。

一名女網友在論壇Dcard以「我爸被誤認為sugar daddy」為題，發文分享自己的經驗，原PO表示「似乎單親家庭中，爸爸帶女兒的比例比較少」，小時候由爸爸照顧，時常一起吃飯，出遊，但自從上了高中以後，每次和爸爸單獨出門，就常被投以奇怪或好奇的目光，原PO無奈「不知道究竟是因為我真的長得太早熟，還是大家覺得人心不古，世風日下」。

原PO憶起有次和爸爸相約一家麵店吃飯，因為自己先到便獨自入座，後來爸爸到了，彼此顧著滑手機，沒什麼對話和互動，結果送餐時老闆娘笑說剛剛有位客人觀察了很久，神情嚴肅地告訴她「有位中年男子跑去坐在那個女學生對面，很奇怪！」，原PO表示要不是老闆娘很熟，爸爸大概會繼續被所有人盯著，懷疑是變態伯伯。

長大後和爸爸旅遊，在旅館check in 時候時常會接收到櫃檯或是電梯裡其他人偷瞄的目光，有次在飯店吃早餐時，甚至聽到隔壁桌一對情侶在窸窣爭論2人到底是父女還是包養，原PO無奈表示「不是欸，如果我真的被包養，那也長得太隨便吧」，也坦言長大以後，每次和爸爸單獨出門，就有種莫名的尷尬感，好奇詢問「大家平常都不跟爸爸單獨出門嗎？有遇過一樣的事情嗎！」。

女網友以「我爸被誤認為sugar daddy」為題，發文分享自己的經驗引發不少女苦主共鳴。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引起不少女網友的共鳴，紛紛留言表示「笑死我也是，上次跟我爸單獨去看電影也是被偷瞄，啊就我媽跟我弟都沒意願看那部咩」、「我爸來我學校找我時也被人以為是師生戀…」、「我都盡量大聲喊爸爸，然後他就回什麼事，我就說沒事」，更有網友打趣回應「爸爸：我是無糖的daddy」、「我爸是戴假髮的我，所以兩人出去都不會被誤會」。