國民黨高雄市長參選人柯志恩9日到鳳山第一市場拜票，對於8日到左營果貿社區開吃播，但受邀的果惠里里長鄭夙雅卻突然感謝起高雄市長陳其邁，柯志恩臉書也立即刪除直播，對此，柯志恩解釋，由於小編向她反應該直播對與會人士造成困擾，她深感抱歉，因此先行刪除，她也提到，高雄選戰比想像中艱困，但相信持續努力一定可以有不一樣的成果。

對於刪除果貿社區早餐直播一事，柯志恩表示，其實她不曉得直播過程到底如何，但是因為小編告知她直播已經造成與會人士的困擾，所以就先行把直播刪除，但是後續還是造成鄭夙雅的困擾，她們覺得非常的抱歉。

柯志恩先前曾提到她一生中的挫折都在這幾個月就發生了，柯志恩指出，因為以前都是只要認真努力，就可以把事情做到最好，但選舉有非常多的狀況，她到高雄打選戰的確比想像中辛苦，不過，高雄藍營的在地議員基層扎根都非常深厚，相信跟她們站在同一戰線並肩作戰，選情會慢慢看到不一樣的成果。