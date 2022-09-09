《TNT》資深球評「俠客」歐尼爾最近直接把韋斯布魯克上季表現低迷主因，歸咎在韋少太過尊重「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大明星隊友，「韋斯布魯克太尊重詹姆斯與戴維斯，你上場打球不應該在乎跟誰一起打，你上場就是要拿28分。」

「球迷花錢買票進場，就是要看你好好打球，看你可以輕鬆拿下28分，而不是每次一拿到球，就開始到處觀察，準備給兩大球星傳球，」歐尼爾表示，「韋斯布魯克必須打出自己風格，但他卻沒有，他不能始終退讓，始終遷就詹姆斯與安東尼戴維斯。」

「韋斯布魯克就是表現出太好說話的樣子，我不知道他跟詹姆斯關係怎樣，但到了場上就別管了，就是打出自己風格，」歐尼爾說，「我看他打球那麼消極，根本打不出屬於自己的風格，我認為他考慮太多了，假如他可以自由發揮，那麼他將成為一頭猛獸。」

事實上清楚自己恐怕下個球季無法離開湖人的韋斯布魯克，整個姿態明顯跟上季不同，除了剛跟貝弗利在湖人迷你訓練營上演大和解戲碼，也跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩人拋出善意，看來他知道自己假如下季還是表現低迷，他在NBA的生涯恐將很快落幕。