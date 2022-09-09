民進黨前立委鄭寶清參選桃園市長，民進黨中評會昨(8)日以違紀為由決定開鍘，引發關注。鄭昨(8)日接受資深媒體人黃暐瀚訪問時爆料，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在擔任立委時，從來沒有住在自己的選區，這番話也讓黃暐瀚不禁狂喊「真的嗎？真的嗎？」

鄭寶清日前宣布脫黨參選桃園市長，讓已經十分膠著的桃園市長選情更難預期。鄭寶清昨(8)日被開除黨籍後表示，民進黨把一個堅持黨的理想，堅持建黨精神的人開除，現在整個社會希望民進黨做改革，不要再背離民主自由法治人權的建黨精神，更重要是要清廉勤政愛鄉土，他被開除，等於民進黨和社會價值越來越遠。他說被開除反而很輕鬆，因為他不是抬頭看上面，而是低頭看人民，人們的意志才是最重要的，為桃園努力更重要，他愛民進黨但更愛桃園。

鄭寶清昨接受黃暐瀚主持的「暐瀚政在說」時提及「寧被殺頭，不被摸頭」！他舉例，當年日本人來台灣殖民，抵抗最激烈的，就是客家人，客家人不被摸頭，寧可被殺頭，也不會妥協。他說從頭到尾他都希望黨中央能有公平公正的初選跟民調，只要他輸0.01%，就沒二話退選！沒想到民進黨已經既「不民主」又「不進步」，居然由高層兩度「指定」市長參選人，他堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨信念，怎麼會是背骨呢？鄭寶清感嘆表示，就算被說背骨也不怕，當年孫中山也是背骨才能創建中華民國，「被說背骨沒關係，不要背祖就好」。

在節目中，鄭寶清說他在桃園經營三十幾年，自認對桃園最熟，並接著爆料鄭運鵬在擔任桃園市立委時，從來沒有住在龜山、蘆竹選區，第一任住台北，第二任住桃園。這番話讓黃暐瀚吃驚並質疑，鄭運鵬從來沒有住過他自己的選區？鄭寶清則補充說明，他說鄭運鵬戶籍在龜山，但從來沒住過龜山。黃暐瀚聽完直呼「真的嗎？真的嗎？」鄭寶清則回應「我講我負責」。黃暐瀚又再度向鄭寶清詢問這件事是真的嗎？不會有問題？到時候會不會鄭運鵬以選罷法意圖使人不當選來告鄭寶清？鄭寶清則回應「不會」，這個事情桃園人都知道。