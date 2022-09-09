中秋連續假期首日，國道湧入南下車流，交通部高速公路局預估國道今日有6條易壅塞路段，上午國道將愈來越塞，直到中午過後陸續緩解，傍晚前全線恢復順暢。

高公局分析，假期首日易壅塞的多為南下路段，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰以及國5南港系統至頭城。

截至上午10時30分，國道1號南下機場系統－中壢轉接、楊梅－竹北、彰化系統－彰化、埔鹽系統－員林，國道3號鶯歌系統－關西服務區、茄冬－香山、草屯－名間，以及國道5號南港系統－石碇等路段壅塞。

高公局表示，上午車流越來越多，預計到中午過後交通才陸續緩解，國道5號預估塞到下午4時，之後國道將全線恢復順暢。

交通部公路總局則預判，今日將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊、台9線麻里巴橋）以及觀光景點周邊道路（北部台2線關渡~淡水、萬里~大武崙、台3線大溪，南部台26線楓港~墾丁、東部台9線礁溪）。