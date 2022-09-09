新北市泰山區與林口區昨凌晨連續發生縱火事件。一名54歲簡姓女子，疑因不滿與前夫離婚將她趕出住所，一怒下提汽油憤到前夫住處縱火燒信箱。隔不久後，簡女又因不滿友人與她打賭輸了不願付2000元，竟朝對方潑汽油還作勢點火，嚇得其餘友人連忙制止才未釀成人命。林口警在獲報後3小時循線逮捕簡女，全案依法偵辦。

據了解，8日上午新北市泰山區及林口區分別傳出縱火案，警方獲報後火速到場處理，經了解兩起縱火案為同一犯嫌所為，而警方也迅速於獲報3小時內將犯嫌緝捕歸案。

簡女遭趕出家門暴怒，提汽油縱火燒前夫信箱，又淋友欲點火討債後遭警逮捕。(戴志揚翻攝)

經了解犯嫌簡女（57年次）疑因不滿與前夫離婚後，遭趕出住處，於8日凌晨4時許持裝有汽油的寶特瓶，至前夫居住社區一樓的公用信箱處縱火後離去，所幸火勢並未延燒，僅信箱遭火勢燻黑，簡女離開後，於早上6時許又前往泰山尋找友人翁男（50年次），簡女認為翁男先前與之打賭輸了2000元，故前往索討，但翁男認為只是酒後開玩笑不認帳，簡女便持汽油潑灑翁男，並作勢點燃打火機，幸好翁男同事見狀立即上前阻止，才未造成傷亡，簡女也趁隙逃逸。

案發後林口警分局立即成立專案小組，調閱監視器鎖定作案車輛，確認犯嫌為簡女，並以車追人，於上午9時許在泰山區全興、仁德路口將簡女緝捕歸案，並於其住處查扣作案用的打火機一只，簡女對犯行坦承不諱，警方偵詢後將依公共危險、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。