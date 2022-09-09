年底台北市長選舉多達12人參選，近日民進黨台北市長候選人陳時中因公廁政見影片「偷窺」畫面遭砲轟。國民黨副主席連勝文今(9日)表示，「他(陳時中)還有許多華而不實、純屬作秀的行為」，就像他在衛福部時的許多做法，值得大家檢視！

連勝文指出，陳時中過去並沒有關心過年輕人的議題，可能一方面真的距離青年太遙遠，而且做大官，特別是疫情中心指揮官，享有生殺大權太久了，所以看上不看下的官僚氣息特別嚴重！「現在到了選舉，被迫要改變形象，就跑去跳街舞、又傻呼呼地跑去隔著鐵絲網看別人打籃球」，但是他卻不知道喜愛這兩項體育活動的台北市民或青年人，遭遇到的是什麼樣的困難。

其實不管是街舞、霹靂舞還是籃球，連勝文表示，在台北市最大的問題就是場地，以及各種賽事經費的籌措，而國民黨候選人蔣萬安這幾年積極的協助台北市街舞及霹靂舞團體，甚至曾當面說過，以後他若當選台北市長，這種大型的國際賽事場地問題直接找他就好，不用再去浪費年輕人這麼多的時間與精力找場地！這或許對於一般民眾來講，是件小事，但對於參與這些體育競賽的年輕人而言，蔣萬安的說法，就代表了魄力與執行力！

因此連勝文直言，光去蹭年輕人的活動，或是裝可愛，說真的不但幫不了年輕人，反而讓人看穿這就是在騙選票！沒有花時間去深入了解年輕人的相關議題，就想直接騙票；他更進一步說，陳時中錯誤的防疫政策讓多少年輕人健康、家庭及工作受到影響，甚至被迫「躺平」？我想陳時中真正該做的，是向年輕人懺悔，而不是瘋狂作秀吧？