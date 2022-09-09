民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出「公廁廣設免治馬桶」政見，引發不少輿論批評。隨後藝人楊丞琳「海鮮門」事件爆發，綠營政治人物群起嘲諷，更遭質疑是在「提楊救陳」。對此，中廣董事長趙少康小編表示，其實搶救陳最快的方式，就是說「楊丞琳小時候不只吃不起海鮮，還沒有免治馬桶」。一番創意言論獲得破千個讚，大批網友直呼「笑死」。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」日前在臉書發文指出，其實救援陳時中最快、最有力的方式，就是直接說：「楊丞琳小時候不只吃不起海鮮，還沒有免治馬桶。」

此文獲得超過1300個讚，討論熱烈。網友紛紛留言：「笑死！」「笑死！給你 100分啦」、「笑死，陳時中有這個智商就不會推『免智』馬桶了」、「選康編100分」、「楊丞琳最佳反擊法：其實我小時候上公共廁所很怕被怪叔叔偷窺」、「好高招哈哈！隨時隨地都可以臭克拉克」。

不僅如此，也有網友表示：「我是普通家庭，我小時候也很多東西吃不起。在國民黨執政下經濟起飛，更創下台灣經濟奇蹟成為亞洲四小龍之首，家庭經濟才有改善」、「其實我小時候家裡也吃不起海鮮，看到綠營這樣嘲諷，我很難過」、「一堆人喊海鮮多便宜，他們的區區幾百塊，對我而言是一、二天的生活費」。