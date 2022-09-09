環南市場外貼滿行政中立警語。（陳薏云攝）

台北市長參選人黃珊珊（左）9日上午出席「環南市場2週年慶消費者回饋抽獎活動」，並在民眾黨台北市議員參選人吳怡萱（中）陪同下拜訪市場內攤商好友。（粘耿豪攝）

黃珊珊赴環南市場違行政中立？ 會長林勝東力挺嗆議員：雞仔腸 鳥仔肚

民進黨台北市長參選人陳時中日前到新生高架橋籃球場舉辦活動，卻因門口張貼「行政中立」警語活動告吹，不過今天無黨籍參選人黃珊珊前往環南市場參加抽獎活動，市場外貼滿「行政中立」警語，但黃珊珊仍舊上台大合照，遭到議員炮轟，對此黃珊珊受訪表示，自己是自治會長林勝東邀請來的貴賓，林勝東也力挺嗆議員「雞仔腸，鳥仔肚」。

黃珊珊今受林勝東邀請前往環南市場2週年抽獎活動，到場後先與林勝東進入市場內向攤商寒暄祝福中秋節快樂，民眾黨議員參選人吳怡萱也跟在一旁，隨後前往活動會場觀禮，會後更與台北市政府市場處長陳庭輝、林勝東以及環南市場自治會成員在台上大合照。

台北市議員郭昭巖會前相當不滿向林勝東表示，黃珊珊已經辭職了，卻還是來參加市政府的市場處補助舉辦的活動，而市場外面就貼著「行政中立」警語，黃珊珊公然違反，痛批黃珊珊無視規定。郭更抗議要約就應該三個候選人一起約，怎麼會獨厚黃珊珊。

對此黃珊珊會後受訪表示，自己已經辭職，有什麼行政不中立的問題，且自己是會長邀請來的貴賓，「公開場合誰都可以來吧，誰行政不中立了」，媒體在問及日前陳時中也因行政中立問題，被拒於新生球場外，市政府是否有雙重標準，黃珊珊表示，自己來環南市場沒有從事競選活動啊，這是公開場合。

而黃珊珊8月底才來過環南市場，被問及短時間連續造訪是否想鞏固攤商選票，黃珊珊則表示，以前疫情時自己每個禮拜都來，之後也幾乎每個月都會來，今天並不是來爭取支持，而是來看老朋友。

而林勝東也急忙跳出緩頰，環南市場辦抽獎活動是要振興市場，強調郭昭巖身為一個地方議員，應該要有肚量，邀請的貴賓都要接受、歡迎，再分什麼黨派，選舉候選人之類的激動言語，這樣不太好。

而被問及會不會擔心另兩位參選人不滿，林表示，他們兩位肚量都很大，「這個小場面不用邀請吧」，強調今日的活動在黃珊珊副市長任內就極力推廣，今天邀請黃回娘家看一下，應該理所當然，做人要飲水思源，抽個獎這種小場面不需要廣邀，更嗆郭昭巖「雞仔腸鳥仔肚，這樣怎麼做議員？」