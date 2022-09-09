中秋連假第1天，國民黨新竹市長參選人林耕仁把握連假續跑基層，9日一早到中央里、西門市場、中央商場徒步拜票，針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹說過去8年翻轉香山，林耕仁表示，香山這8年來一直被相對漠視，與東區發展仍有差距，對香山居民極不公平，反問沈慧虹究竟讓香山翻轉了什麼？

林耕仁一大早在市議員陳治雄、立委鄭正鈐辦公室副主任黃希聖、中央里里長彭垂東等人陪同下，到中央里、西門市場、中央商場進行徒步拜票，也拜訪93歲的蔡許玉燕奶奶，並祝福她身體健康平安，中秋節愉快。

針對沈慧虹昨說過去8年帶領市府團隊翻轉香山，林耕仁則不認同，他表示，香山這8年來一直是相對被漠視的區域，與東區的發展仍有一段差距，對香山居民極度不公平。

「新竹必須均衡發展，」林耕仁強調，他也提出打造香山科技廊帶，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型，讓香山更加繁榮、創新。

此外，也要提升香山觀光魅力，串連觀光、文化、休閒據點，設立長青學苑香山分部，全面提升生活機能，盼長者在地安老，並誓言一定要找回香山人的光榮感。

接下來中秋3天連假，林耕仁說，他應該會和市民一起度過，因為這3天也是行程滿檔，除了一早起來掃街拜票，在中秋和重陽前夕訪視長者，下午也有內部會議和行程，回到家時家人都已休息，但仍感謝家人，在這段期間給他最大的支持。