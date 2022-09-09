鑒於內政部營建署300億元租金補貼專案針對新北市按申請人租賃區域分2級補貼，使得部分租賃區域及族群補貼金額較低，且所得財產標準每人每月平均收入需低於4萬7400元，為因應近年租屋市場租金不斷上漲，落實照顧青年及小家庭租屋族群減輕房租壓力，新北市城鄉局今年加碼青年租金補貼金額倍數最高2倍。

城鄉局指出，新北市青年租金補貼特修法放寬補貼對象規定，除了將原育有未滿7歲子女年紀上修為未成年子女，不分租賃區域依補貼對象從3000元大幅提高補貼金額如下：（1）單身：3500元。（2）新婚：4500元。（3）育（孕）有未成年子女（胎兒）1或2人：5000元。（4）育（孕）有未成年子女（胎兒）3人以上：6000元，以鼓勵生育並減輕小家庭經濟負擔，所得標準為家庭年收入低於132萬元以下，且每人每月平均收入低於5萬5300元以下的18歲以上青年朋友即可提出申請。

城鄉局表示，新北市首創的青年租金補貼自2012年度開辦至今，已嘉惠5277名青年朋友，今年租金補貼預計11月1日至11月30日開放受理申請，總計畫戶數自1000戶提高至1270戶，請租屋族把握申請時間，並注意10月份相關訊息公告，如有申請資格相關問題，可至新北市城鄉局網站https：／／tinyurl.com／yjjczsld查詢，或於周一至週五上午8時至下午6時撥打諮詢電話：2960-3456分機7280～7283，將有專人提供解說服務。