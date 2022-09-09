英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午逝世，享耆壽96歲，各國政商要角紛紛發聲懷念女王在位70年來的付出，蘋果特別在官網首頁放上女王的黑白照哀悼，執行長庫克（Tim Cook）在推特上發文表示，沒有什麼是比奉獻一生服務他人更崇高的，向女王一生的奉獻致上最高敬意，願她安息。

綜合外電報導，女王身體健康狀況向來不錯，但在王夫菲利普親王於2021年4月過世後，她的身體狀況就一路下滑，今年2月曾確診新冠肺炎，儘管症狀輕微，但4月後女王的公開活動大幅減少，6月甚至無法親自出席登基70年的白金禧慶典。

女王最近一次在鏡頭前亮相是6日任命特拉斯（Liz Truss）為新任英國首相，當時女王雖拄拐杖，身形也瘦弱不少，但氣色相當不錯臉上掛著笑容，隔沒多久，皇室即宣布女王接受醫療照護，皇室成員紛紛趕往女王的蘇格蘭巴摩拉城堡，英國時間8日下午，皇室證實女王已經辭世。

蘋果在官網首頁放上女王黑白照哀悼，庫克在推特上發文表示，「沒有什麼比奉獻一生替他人服務還要更高尚的，我們與英國及大英國協的人民站在一起，向女王伊莉莎白二世的奉獻致上最高敬意，願她安息。」

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