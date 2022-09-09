There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh — Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午逝世，享耆壽96歲，各國政商要角紛紛發聲懷念女王在位70年來的付出，蘋果特別在官網首頁放上女王的黑白照哀悼，執行長庫克（Tim Cook）在推特上發文表示，沒有什麼是比奉獻一生服務他人更崇高的，向女王一生的奉獻致上最高敬意，願她安息。

綜合外電報導，女王身體健康狀況向來不錯，但在王夫菲利普親王於2021年4月過世後，她的身體狀況就一路下滑，今年2月曾確診新冠肺炎，儘管症狀輕微，但4月後女王的公開活動大幅減少，6月甚至無法親自出席登基70年的白金禧慶典。

女王最近一次在鏡頭前亮相是6日任命特拉斯（Liz Truss）為新任英國首相，當時女王雖拄拐杖，身形也瘦弱不少，但氣色相當不錯臉上掛著笑容，隔沒多久，皇室即宣布女王接受醫療照護，皇室成員紛紛趕往女王的蘇格蘭巴摩拉城堡，英國時間8日下午，皇室證實女王已經辭世。

蘋果在官網首頁放上女王黑白照哀悼，庫克在推特上發文表示，「沒有什麼比奉獻一生替他人服務還要更高尚的，我們與英國及大英國協的人民站在一起，向女王伊莉莎白二世的奉獻致上最高敬意，願她安息。」