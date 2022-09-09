警方調閱監視器，老翁騎乘租用機車，來到鯉魚潭，揹著一個「大包包」，很明顯。（翻攝畫面／王志偉花蓮傳真）

壽豐鄉鯉魚潭是知名風景區。（民眾提供）

一名70多歲花蓮獨居老翁，昨天騎租來的機車到壽豐鄉鯉魚潭風景區，向船家租用腳踏船遊潭，因遲遲沒有返回岸邊，船家在潭面找到船，手機、錢包、救生衣都留在船上，人卻不見了。目前警義消及搜救人員已經在鯉魚潭面展開搜搜尋。

77歲孫姓老翁戶籍在花蓮市，目前在吉安租屋獨居，根據店家報案表示，昨下午3時老翁來到壽豐鄉鯉魚潭租船表示要遊憩，店家發現他身上背著灰色鼓脹的大包包，目視十分沉重，左腳疑似有些不便。

孫姓老翁租船1小時，原本下午4時要回到碼頭還船，但逾時未歸，船家感到有異，前往潭面尋船，下午4時30分在潭中間找到這艘腳踏船，老翁的錢包、手機、救生衣等物品都放在船上，但老翁與灰色大包包失去蹤影。

在租船前，大約昨下午3時許，孫姓老翁還打電話給租車公司，表示租來的機車要歸還，但要對方自己到鯉魚潭風景區管理站領車，隨即掛上電話未再接

第二大隊長王明忠說明，消防局昨下5時34分接獲通報，立即展開潭面搜索，但無所獲。今天清晨擴大搜尋，包括花蓮紅十字會、花蓮縣緊急救難協會等也加入支援，共37人分成水上作業管制組、重裝的水下搜救組，另以拖鉤方式搜索潭底。因鯉魚潭深約9至10公尺，且水質優氧化嚴重，水下能見度是零，更添搜救難度，還在搜救中。