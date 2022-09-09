謝姓男子與蔡姓女友利用臉書社團刊登求職訊息，引誘4名未成年少女成為旗下應召站女郎，除強逼4人每天接客賣淫，謝男還要求「試車」、「拍色情教學片」，經估算4名少女1個月接客超過200次，高雄地方法院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪重判謝男8年、蔡女6年徒刑，併科罰金15萬元、9萬元。可上訴。

一名被害少女和母親另提民事求償200萬元，民事庭法官依少女受侵害程度，判這對惡情侶應賠170萬。

判決指出，謝、蔡情侶檔2019年11月在臉書申辦暱稱「黃柔柔」的帳號，並在「高雄求職兼差打工區」社團刊登求職資訊，一名年僅14歲翹課逃家的少女進版留言後，謝、蔡主動聯繫，並替她創設LINE新帳號，隨後加入各群組刊登性交易資訊，以每小時3500元代價從事全套性交易，吸引男客上門尋歡，情侶檔則每次抽取1000元牟利。

除了這名少女，陸續還有14歲、16歲與17歲等3名國高中生少女也上鉤，淪為應召女郎，4名少女在情侶檔操控下，不僅接客賣淫，還被謝男要求「試車」，甚至有少女在謝男勸說下，配合拍攝「性愛教學片」，供其他少女學習接客時的性愛技巧。

此外，謝、蔡發現4人中的17歲少女，與張姓男客過從甚密，竟要求她詐騙張男錢財，由於張男陷入愛情深淵，共被詐取10萬多元。後來少女不告而別，謝、蔡心生不滿，竟找人強行擄走對方，要求歸還治裝費及私下接客費用，少女向哥哥求助，哥哥依指示交付8萬4000元後，少女才獲釋，兄妹倆擔心又遭威脅，就向警方報案求助，全案才因此曝光。

檢警獲報後循線追查，發現謝、蔡這對情侶檔竟靠4名未成年少女賣淫牟利，短短1個月就獲利超過50萬元。