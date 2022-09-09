移民署基隆市服務站舉辦活動，讓新住民一起體驗不同的中秋文化。（移民署提供／張志康基隆傳真）

移民署基隆市服務站為迎接中秋節到來，日前在基隆市慕慕烘焙DIY基隆中正店舉辦一場「中秋多元文化宣導」活動，邀請新住民參加，認識不同文化的中秋習俗，並由印尼籍新住民翁秀紅女士以及新二代葉麗玲烘焙師，在現場分享多元文化，並製作冰皮月餅。

翁秀紅表示，「中秋節」在印尼為「月餅節」的意思，多數定居印尼華人，祖籍有來自廣東、潮州、福建等地，因此印尼華人很多吃廣式月餅或潮州月餅。另外她也發現在台灣，大家都喜歡烤肉賞月，但在印尼並沒有中秋節烤肉的文化，大人會聚在一起聊天、說笑、唱歌、賞月、話家常，小孩則是在空曠地跑步、猜謎語、下棋、玩樂在一起。

葉麗玲也說，很高興代表新住民二代來教新住民姊妹，手作不同以往的傳統蛋黃酥月餅。運用食材的內容有冰皮月餅粉、糖漿、熟糯米粉、草莓餡、抹茶餡、咖啡餡、提拉米蘇餡，烘焙出四種不同口味的草莓乳酪、抹茶紅豆、咖啡脆脆、提拉脆脆，DIY體驗不同的冰涼口感及入口即化的冰皮月餅。

越南新住民阮氏翠說：「台灣的中秋節在越南稱作「望月節」，會提燈籠慶祝，有照亮前途的意思，本次由烘焙師教我們做不一樣的月餅，讓小孩DIY手作，帶回家冷藏後，一口咬下的冰涼口感，一定超級滿足。」

基隆市服務站毛兆莉主任表示，移民署辦理中秋佳節活動，希望新住民能一起體驗及推廣異國文化習俗，感受到政府機關的溫馨。享受佳節氣氛同時，移民署也呼籲勿購買國外豬肉製品或含有豬肉餡的禮盒，以免受罰；另外，今年11月26日將舉行111年九合一地方公職人員選舉，移民署已陸續在相關課程活動中邀請政風、地檢署及法務部調查站等執法單位辦理反賄選宣講。