人與人相處之間偶有摩擦是常見的事，一般來說只要適當服軟認錯，通常都能將糾紛大事化小，小事化無。不過根據星座運勢網站《摘星工廠》近日分析，對這幾個星座來說「面子大於天」，絕對不低頭示弱，要他們認輸簡直像要他們的命，無論多少人勸說都沒用，那麼今天就一起來看看那些星座上榜了吧！

#魔羯座

魔羯座超級固執，也很在意自己的面子。（圖／觸mii）

跟魔羯座吵架了？恭喜你，你將經歷一段最煎熬的時刻。想讓魔羯座主動低頭簡直比登天還難，因為他們特別固執，對於自己所認定的事物不輕易改變，也超級在意自己的身分、立場，還有最重要的尊嚴和臉面，所以怎麼可能這麼容易就認輸呢？千萬別期望他們會放低姿態跟你道歉，那簡直比世界七大奇景還難遇見。

#雙子座

雙子座可以憑藉口條把黑的說成白的。（圖／觸mii）

想不到吧～幽默風趣的雙子座居然也超愛面子？其實是因為他們很有主見，不會因為他人的三言兩語就改變想法，加上他們較以自我為中心，優先考慮自己的處境和感受，很少委屈到自己。假如和別人發生口角爭執，即使他們知道自己不佔理，也會利用三寸不爛之舌把對方哄得一愣一楞的。

#處女座

處女座遇強則強，要求完美。（圖／觸mii）

用「遇強則強」來形容處女座的個性最貼切，假如對方的態度很強勢，處女座也會用更強硬的態度來回擊，絕不讓自己落於下風，沒辦法，誰叫他們就是那種不認輸的人呢？加上承認自己有錯便代表還有做不對、不足之處，這對完美主義的處女座來說簡直天方夜譚，所以他們是不可能輕易低頭的！