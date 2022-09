白金漢宮今天中午罕見對英國女王伊麗莎白二世的健康做出宣告,促使王室成員紛紛趕赴女王位於蘇格蘭的鄉村莊園,晚間發出第2份聲明宣布女王駕崩,享耆壽96歲。

以下是法新社整理有關女王逝世的時間軸。

● 中午左右

新任首相特拉斯(Liz Truss)在下議院發表上任後概述凍結能源價格的第一個重大政策宣告後不久,資深大臣查哈威(Nadhim Zahawi)便默默進入議院。

反對黨工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)當時正站著回應特拉斯的宣告。

查哈威坐在特拉斯身邊,遞給她一張紙條,議場頓時掀起騷動,施凱爾也拿到一張紙條,隨後特拉斯與施凱爾雙雙離場。

● 中午12時32分

白金漢宮隨後發出聲明表示,「經過今天早上的進一步評估,女王的醫師關切女王陛下的健康,建議她繼續接受醫療觀察」,還說女王目前感覺良好,仍待在巴爾莫勒爾堡(Balmoral)。

下議院議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)中斷關於能源計畫的辯論,將事態情況轉達國會議員,向王室成員致上議院的祝福。

特拉斯說:「全國都將對今天中午來自白金漢宮的消息深感關切。」

● 中午12時39分

英國廣播公司(BBC)也以插播方式打斷原時段節目安排,並開始隨情況發展即時更新報導。

主播愛德華茲(Huw Edwards)穿著深色西裝、白色襯衫,並打上黑色領帶,符合BBC在王室成員過世時的穿著要求。

● 中午12時45分

代表當時繼承人查爾斯王子(Prince Charles)的克萊倫斯宮(Clarence House)辦公室表示,查爾斯和妻子卡蜜拉(Camilla)都已動身趕赴巴爾莫勒爾堡。

● 中午12時46分

代表威廉王子(Prince William)的肯辛頓宮(Kensington Palace)辦公室也表示,威廉將啟程前往巴爾莫勒爾堡。

● 下午1時55分

查爾斯次子哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan)的發言人表示,目前已定居美國、日前低調返回英國的兩人在取消活動後將前往蘇格蘭,但最後只有哈利上路。

● 下午2時39分

根據航班追蹤網站Flightradar24.com,英國皇家空軍KRF23R航班從西倫敦諾霍特(RAF Northolt)空軍基地起飛。

這架飛機載著威廉、女王的兩個兒子安德魯王子(Prince Andrew)和愛德華王子(Prince Edward),以及愛德華的妻子蘇菲(Sophie)。

● 下午3時50分

這架載著王室成員的飛機降落於亞伯丁(Aberdeen)機場。

人們紛紛開始冒雨聚集在倫敦白金漢宮外,為女王祈福。-● 下午4時30分

根據特拉斯的官方發言人說法,在女王6日最後一次官方活動中獲任命為首相的特拉斯被告知女王的死訊。

● 傍晚5時5分

由威廉駕駛,車上載有安德魯、愛德華和蘇菲的車子駛入巴爾莫勒爾堡,車上4人都面無表情。

● 晚間6時30分

白金漢宮在推特(Twitter)上宣布:「女王今天下午在巴爾莫勒爾堡安詳辭世。」

「國王(查爾斯)和王后(卡蜜拉)今晚會留在巴爾莫勒爾堡,明天將返回倫敦。」

世界各國紛紛開始致哀,包括美國白宮、歐洲各國和大英國協。

● 晚間7時4分

查爾斯在女王辭世之後,以英國國王身分發表第一份公開聲明說:「我親愛的母親、女王陛下辭世,對我與全體家人來說是最為哀傷的時刻。」

「我們深深哀悼一位受到珍愛的君主與摯愛的母親離世。我知道,英格蘭、大英王國與國協及全球無數人民都將感念女王之喪。」

● 晚間7時8分

特拉斯還說,隨著第2個伊麗莎白時代過去,英國如女王陛下所盼,藉由頌揚「天佑國王」,開創燦爛國史上的新紀元。

● 晚間7時25分

代表查爾斯的克萊倫斯宮今天證實,新君主正式頭銜將是查爾斯三世(Charles III)。

● 晚間7時41分

(參前稿)肯辛頓宮證實,查爾斯的長子威廉和妻子凱特(Kate)除了現有頭銜劍橋公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Cambridge)外,也將繼承康瓦爾公爵領地(Duchy of Cornwall),成為新的王儲。