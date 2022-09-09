數位部正式掛牌後，112年度編列預算高達217億元，總編制員額597人，其中300人為約聘人力，導致爭議越描越黑。民眾黨立委邱臣遠表示，數位部一出場就創下任用人才先例，要求銓敘部應該要把關，讓數位部選用人才應要符合「聘用人員聘用條例」，透過考試公平公開徵才。

邱臣遠指出，去年5月5日立法院司法法制及交通委員會聯席審查數位部組織法時，數位部籌備處召集人郭耀煌公開答詢表示，數位部規劃人力是400人，其中約聘民間專業人士僅需100人，沒想到數位部長唐鳳上任後卻大幅膨脹為三倍，將100個約聘名額，大幅膨脹為300個。

邱臣遠質疑，這300人不需具備公務人員身分，不用考試、不限學歷、不受《公務人員任用法》規範約束，到底是幾職等聘用？是否經過公開評選？如何評估是否適才適所？是否有淘汰機制？數位部至今都沒有對外說清楚，不禁讓人懷疑是否為了豢養1450網軍，成為網軍集合部？

雖然數位部次長李懷仁表示，為留用數位專業人才，得採約聘方式進用，而數位部共有1個部、2個署，因此約聘僱人員上限為300人。然根據「聘用人員聘用條例」第三條規定，聘用人員係指各機關以契約定期聘用之專業或技術人員。而中央與地方政府各機關的也都在有限範圍聘用有限人力，輔助業務推動，一年一聘，符合規定才能繼續聘用。

邱臣遠說，如今數位部一出場就創下人事任用先例，把約聘員額當正式員額，用好用滿，佔總員額的一半，沒有想到銓敘部竟也沒有把關，要求數位部必要且經常性的業務編制均須報請考試院透過考試公平公開擇才。他要求銓敘部，針對數位部聘用人力部分提出意見，並須符合聘用人員聘用條例規定。