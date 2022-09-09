【愛傳媒簡秀枝專欄】溫柔，對藝術家來說，是什麼樣的畫面？如何讓溫柔永續。逆境，如何自處，藝術家怎麼表達逆境、挫折與絕望！？年輕藝術家林家弘（1984-）作品中，總是出現帶著水汪汪大眼睛的人物，令人又愛又憐。

日前，接到林家弘私訊，說他的新展覽《逆光Backlighting》，即將在本（9）月下旬，於新竹「愛上藝廊」舉辦個展，有了新的合作東家，為他寄以祝福。

多年不見林家弘，十分好奇他近期創作，9月8日下午花了些時間，作了功課，哇，原來歲月沒有衝淡藝術家的天真與本善，他筆下含情默默的大眼睛女孩依舊，還加添了近期他的經驗與感悟，更具故事性。下午，好整以暇，進入林家弘的「封存眼底的溫柔永續」，以及他即將推出的《逆光Backlighting》世界。

林家弘出生台北，在嘉義大學學美術，之後進入高雄師範大學美術系研究所。近幾年的創作，回歸日常，從早期求學、面對職場、婚姻、生兒育女，到後來陪伴孩子成長學習，在符號化、單純化、去除角色辨識性的畫風中，展現了人生不同階段所見所聞，以及特別的故事與心情。

身為80年後藝術家，林家弘的童年，少不了卡通漫畫，因此他選擇以「卡漫」作為創作語彙，就見怪不怪。之前在秋刀魚畫廊，看到他童趣十足的作品，讓人會心一笑。後來，多納藝術也展出他不少作品，創作主題越來越多元有趣，彷彿是位「拒絕長大」，「永遠不老」的藝術家。

當看到年輕人大聲歌頌青春無敵的同時，往往外強中乾，不願面對現實與挫折。林家弘有一種超齡的敏感度，他常以旁觀者角度，深入剖析當代社會的集體狀態，揭露人心底層的諸多變化。

他以大眼女孩為創作的主要題材，將內心深處被隱藏、壓抑或是忽視的幽微情緒轉折，透過溫柔的筆觸，投射在和自身角色有著強烈反差的女性形象中，形塑出獨到的個人創作風格。

當下的疑難雜症問與廣泛議題，充分反映一個人在現代社會的應對與心境，大眼娃娃，帶領觀眾觀看生命浮沈與人間悲喜。2008年起，林家弘以亞洲為範圍，進行藝術活動，近年開始走向歐、美、日等國駐村、參展，並逐漸在各大藝博會嶄露頭角。

「送子鳥生殖中心」是台灣知名的人工受孕、冷凍精卵、試管嬰兒等醫療服務中心，正是林家弘作品的台灣最大的私人收藏機構，診所內到處可看見林家弘的創作，明眸雙眼、善解人意，總能引起觀者的情感共鳴，人見人愛。

位於新竹生殖中心內的「愛上藝廊」，長年致力推廣當代藝術，今（2022）年9月起，以獨家代理方式，和林家弘展開長期合作，首次個展，將於24日以《逆光Backlighting-林家弘個展」，作為正式夥伴關係後的盛大活動，主客雙方，正呼朋引伴，預作熱身。

該展覽，將展出近20件的平面作品、立體創作與珍貴手稿，深刻地呈現出林家弘自2017年以來的創作脈絡。對林家弘而言，他的創作之路，其實十分坎坷，往年爭取海外展覽，過程並不如想像中輕鬆，甚至處處碰壁。

以同名作品《逆光Backlighting》為例，是他長年壓抑心境的情緒出口與情感表白，畫中女孩，歷經許多困頓滄桑，眼裡始終閃耀希望光茫，林家弘以背光，作為他逆境的象徵，逆光而行，令人愛憐。

該展覽中，林家弘最大篇幅作品《方舟》，也將入列，而且是邀請對象入畫的創作。林家弘曾提及電影《瘋狂麥斯：憤怒道Mad Max: Fury Road》中，倖存的女戰士，奄奄一息，垂死掙扎中，堅持把意味著希望的一袋種子，交給另一位年輕女孩，那個感人畫面，觸動林明弘的心，他在感動之餘，作了延伸創作，要讓愛與希望延續。

「種子帶來希望，能使生命延續」，位於挪威的全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault），存放著數以萬計的種子與珍貴文獻資料，為了防止種子基因的遺失，更進一步備份種子的樣本，就有如送子鳥機構，為客戶進行凍卵療程，保存生育種子一樣，讓生命得以延續，生生不息。

林家弘在作品《方舟》中，繪製了10位象徵種子的送子鳥寶寶，在漫天大雪的蓊鬱高聳杉林中，縱使步履蹣跚，但期待雪止天晴、萬物恢復生機。

林家弘解釋，《方舟》發想於聖經裡的諾亞方舟，上帝用洪水毀滅已敗壞的世界，雖只留下有限的生靈，卻依舊期待新生命的到來，一如送子鳥生殖中心，始終懷抱初心，不屈不撓。

疫情蔓延，天災人禍不斷，讓林家弘不由自主地展開對人生道路的思辨，嚴肅的生存意義。

「生命不能只有自身的延續而存在，任何事物的延續，都能造成共好的狀態。」他說。

透過生命的體驗，林家弘期待在作品中，提醒人們，在忙碌之餘，停下腳步，審視身處的境地，究竟該如何自省自處，才是面對人生最適切的態度。

他將描繪的對象，從「人物」延伸到了「課題」，每件作品都像是短篇的寓言，敘述其生活經歷與觀察到的永續生存等議題。

而其畫作中給予的從不是解答，而是提問與疑惑，透過角色開啟觀者內心世界的想像，更建構出彼此間的對話。這種種的交談與思索，正是出自於藝術家對人生的珍視，對美好生活的期盼與反思。

至於林家弘處理「封存眼底的溫柔永續」，可以從他被收藏的作品，看出端倪。

林家弘與送子鳥的結緣，是2012年，在「新旅程」個展中，結識了賴醫師，正巧送子鳥從舊址搬遷轉移，畫作串起了兩人的情感共鳴，如遇知音般的10年緣分，是因為千里馬遇到了他的伯樂。

送子鳥作為最大的收藏家，從地下室入口、電梯、走廊間、 諮詢室內，處處可見林家弘的作品，每一幅作品，都有說不完的故事。

例如，《不完美的完美》，該畫作中，女孩望著一個未來，又或者是不存在的自己，人物透明不清的樣貌，傳達的是在不完美的過程中，大家都試圖的在追尋完美的狀態，而這個假想美好的自己，雖不是那麼的明確，但卻飽含著許多可能與未來想像。

又如作品《MOM》，則是以林家弘太太的形象繪製，她手上拎著象徵女性事業的高跟鞋，同時也拎著孩子的巧虎布偶，另一手甚至拿著平底鍋，工作、家庭、 孩子等等，充斥在生活的忙碌，林家弘刻意不表現畫中媽媽的內心狀態，僅藉由畫作中嚼著口香糖、吹著泡泡，企圖引發觀者想像力，而吹泡泡的動作，也是職業婦女的內心統整與自我療癒。

談到近幾年的創作，從學生到出了社會、結婚、生子的過程中， 起初以自身周遭議題的描繪為主軸，隨著孩子的成長、心境的改變，創作的議題開始朝向群體關係的討論。

儘管這幾年受到疫情影響，原定的展覽無限延期，但在創作上也變得有更充裕的時間，針對議題作更深入的思考與探討。有趣的是林家弘有許多作品，彷彿可以「預見未來」，未卜先知。

2016 年曾做了一系列戴口罩的創作，當時是為了討論關於PM2.5 的情形，卻恰巧對應上了疫情的議題，影射著現在的生活中，或許可以全身赤裸，但卻不能離開口罩的狀態。

作品《沒有戰爭No War》，則是讓人聯想到近期烏克蘭與俄羅斯戰爭新聞，一個孩子戴著湯鍋與玩具槍，看似詼諧的畫面中，想要控訴的是反戰與不對等狀態的描繪，警醒大家，不論在任何情況下，都不該因為害怕而放棄爭取，甚至是屈服。

對於國際情勢的憂慮，更應該從宏觀的角度來，思考不同的可能性；而在紛擾、 不安的環境下，《抓著我的手 Take My Hand》，則是林家弘第一次到紐約時的創作，他從對當地治安的擔憂、不安而自我設限，隨著時間逐漸打開心房與在地互動的過程，畫中的兩小無猜，想要彼此探索，卻有點拘謹、不知所措的情感，呼應著生活不斷的變化，或許會有風險，甚至是危險，但我們都不應該失去對於事物的熱情與美好期待。

自2017年逐漸開始到國外展演的過程中，林家弘最大的感受，就是每個城市不同面貌間，沒有所謂真正的完美，能看見的是努力向完美靠攏的本質。

異地的文化衝擊著他的創作，卻也讓他更堅定繪畫的符號與形式，透過不同篇章的故事片段，以第 一人稱的方式描繪當時的記憶。

像是剛到奧地利時，生疏的環境，讓林家弘用冷漠來偽裝自己內心不安的情緒，而住處附近的奶奶熱情親切，每次出門都會盛裝打扮，連倒垃圾也不例外。

說著一口德語，但英語溝通卻不太行的她，時常邀約林家弘到家中共享料理，因為孫子孫女喜歡寶可夢，便努力的學習手機遊戲。作品《童心》記錄的就是這位奶奶，在優雅得宜的形象下，眼裡閃爍著一隻小小的、不明顯的皮卡丘，刻畫出奶奶熱情、趣味的面貌。

另一段旅程，則是在義大利威尼斯雙年展時，在地居民，對於有色人種的不善，讓人感到挫折，而當時一位小女孩，從遠方跑來，後面跟隨的父親，喊著不知名的話語，林家弘先入為主的想法，立刻覺得是父親要求小女孩遠離黃種人，但靠近之後才發現是女孩父親擔心孩子衝撞到放在一旁的相機，羞愧的感覺油然而生，為了記錄下這份體悟，在女孩父親的應許下，拍了小女孩的照片，並繪製作品《女孩》。

身而為人，在這世界中，我們總是想要朝著想像中的完美前進，但卻忘了正是因為生活中的不完美，才讓我們不斷的反思、學習，完美並不美，美的是我們不斷追求改變的狀態。

對於林家弘而言，爭取海外展覽的過程中，並不如想像中輕鬆，處處碰壁是常態，沒有交流經驗背景的他，為了一次次的機會，隻身前往海外，寫了100 多封信至各個畫廊，不斷失敗的過程中，曾有一千個夜晚都在想著如何放棄，壓抑的心情讓他創作了《Backlight》，畫面裡是一個小女孩背對著光源， 瞳孔在暗處放大，佔據了雙眼，然而在這樣黑暗的環境下， 眼中卻仍閃爍著耀眼的光芒。

或許在數不盡的逆境中，有痛苦、有折磨，但不論是什麼樣的挑戰，我們都應該秉持著初衷，燃起靈魂裡的熱情。

這樣的精神，讓他克服了困境與疫情， 受到紐約第一銀行的邀請，在美國舉辦了個展——《HEAL THE WORLD》，展覽因為疫情影響，導致物流延遲，運送途中增加了 許多不確定性，所以林家弘決定親自將作品，從麻州運送到佛州，5000 公里的距離，展覽遠征的大挑戰，也讓我們共同期待這場旅程所帶來故事與創作。

啃讀著林家弘細訴的精彩故事，再看他的大眼睛女孩，果然引人無限遐想。

「肖像計劃—藝術家筆下的我」，又是林家弘在進行中的系列，十分榮幸，他從網路上找到一張舊照，也為我繪製了一幅大眼晴肖像。

「我有這麼可愛嗎！？」畫中短髮女孩，咬著唇，克服困境。彷彿深陷水深火熱出版事業，逆來順受的自己，也是一種阿Q式的自我療癒！

預祝林家弘與新東家的合作順利，展覽成功，繼續以大女孩的深刻眼神，訴說人間更多悲喜情仇！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：林家弘相關截圖。

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