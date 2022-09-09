國民黨高雄市長參選人柯志恩8日到果貿社區吃早餐，有里長當面感謝高雄市長陳其邁幫忙鋪路，事後被形容氣氛尷尬。國民黨高雄市議員參選人白喬茵說，她當時也在現場，不覺得不妥，因為里長反映的事很多，求好心切，希望社區可以更好。

果貿社區一向被視為藍營大票倉，白喬茵8日在臉書貼文指出，民進黨籍的市長執政20幾年始終不太重視果貿住戶的需求，總是推託，把道路、公園視為社區用地，要社區自己想辦法維護，可是果貿的道路四通八達，也早已變成小型觀光勝地，要住戶處處自己花錢修繕實在太為難。

白喬茵還說，這次有一個2018年慘跌一次的陳其邁願意在4年後的選舉年直攻藍營本命區協助修路，里長當然要感謝啊，不然要罵他嗎？再者，政府把路鋪平本來就是天經地義的事，只是在民進黨的觀念裡，建設、政策、福利統統都變成選票考量，有票才要做。

除了果貿，高雄爛路真的還有一大堆，白喬茵在近兩周就親眼目睹3起道路意外，包含路面凹洞；9月5日公部門工程車亂停、違停，導致一名騎士因視線不良，被三角錐絆到，連人帶車摔落在地。以及9月6日強降雨，令馬路瞬間變成戲水池。

白喬茵表示，真的希望這些父母官除了選舉年的大手筆收買人心，平時也要記得關心百姓，因為她希望的：「人民覺得你很好，所以投給你」，千萬不要把順序顛倒為「你希望民眾投給你，所以你不敢不好」。