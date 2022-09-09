英國女王伊莉莎白二世在位70年，當地時間8日駕崩，享耆壽96歲，女王的魅力和人生故事過去吸引不少片商翻拍成影集和電影，其中海倫米蘭（Helen Mirren）更是以電影《黛妃與女皇》在奧斯卡封后，稍早她發文悼念很榮幸能成為其中一版的伊莉莎白二世，而披頭四主唱兼貝斯手保羅麥卡尼（Paul McCartney）過去更不諱言從小是女王的狂熱粉絲，覺得她很美身材又好。

伊莉莎白二世在位期間曾有多部影劇作品翻拍或是其中提到伊莉莎白二世這個角色，其中最知名的是2006年推出的電影《黛妃與女皇》（The Queen）和電視劇《王冠》，而《黛妃與女皇》故事闡述英國皇室最受爭議，也就是黛安娜王妃嫁入宮廷後的故事，從開拍前就備受討論，上映後更是叫好叫座，隔年女主角海倫米蘭以此片接連獲得 奧斯卡最佳女主角獎、金球獎劇情類電影最佳女主角、英國電影學院獎最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角、威尼斯影展最佳女演員，成為罕見的大滿貫影后。

海倫米蘭演出《黛妃與女皇》獲得奧斯卡影后。（圖／達志影像）

如今伊莉莎白二世這樣的傳奇人物離開人間，曾演出伊莉莎白二世，並曾在2003年獲得女王頒發大英帝國爵級司令勳章的海倫米蘭，稍早曬出女王的黑白照片說：「我很榮幸能夠成為其中一版的伊莉莎白二世，我們為一個女人哀悼，不管有沒有頭上的王冠，她都代表了高貴的典範。」

米克傑格哀悼伊莉莎白二世過世。（圖／達志影像）

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

「滾石樂團」主唱米克傑格（Mick Jagger）則在推特說，小時候曾在電視上看到她的婚禮片段，她從年輕美麗的女子逐漸成為了國民愛戴的祖母，對王室致上哀悼的心意。艾爾頓強（Elton John）畢生致力於成立愛滋病基金會，1998年因對慈善的貢獻被伊莉莎白二世授勳大英帝國司令勳章，他形容伊莉莎白二世是偉大的領導人，「她啟發了眾人，並以內涵及優雅、真誠的溫暖帶領國家走過最光明和最黑暗的時刻」。

艾爾頓強曾獲伊莉莎白二世授勳大英帝國司令勳章。（圖／達志影像）

而「英國傳奇樂團」披頭四主唱保羅麥卡尼（Paul McCartney）過去從不諱言小時候很「哈」伊莉莎白二世，曾在《Esquire》雜誌受訪說11歲時從電視中看到20多歲的伊莉莎白就一見傾心，覺得她身材好、人美，自嘲當時是學校的小屁孩，雖然不應該這樣形容女王，但把伊莉莎白二世視為女神，「就算長大後，她還是我們心目中的珍寶」，未料今聽聞噩耗，保羅麥卡尼發文說：「天佑女王伊莉莎白二世，願她安息，吾王永存。」