為推廣好山水及慢經濟，台東縣政府以「慢台東日常」為主題，舉辦「台東就醬拍」攝影徵件活動，即日起至9月30日截止收件。縣長饒慶鈴昨(8日)在臉書分享相關訊息，邀請大家卡緊來投稿 有機會獲得萬元獎金！

饒慶鈴在臉書提到，台東的山海、風土永遠歡迎旅人造訪，台東的部落、人文總是溫暖讓人親近，有時候不需要理由，就是想來台東走走，但有好理由，激勵大家一再探訪台東！

台東縣交觀處粉專亦在縣長臉書留言寫下，「台東的美值得大家拿起手機相機記錄起來，大家趕快把握最後時刻投稿！」