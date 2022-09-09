12號颱風「梅花」持續往台灣接近，目前在鵝鑾鼻東南東方約1000公里海面上，以每小時18公里速度朝西北方向前進。預估颱風有機會增強至中度，時間點就落在中秋節當天。

中央氣象局指出，今、明兩天因導引氣流明顯，「梅花」移動速度快，但接下來導引氣流減弱，「走著走著就不動了」，中心甚至近乎滯留，為後續增添變數。目前預估下周一起在台灣東部海域打轉，不確定性仍高。

氣象局表示，若路線不變，加上颱風持續增強，不排除星期天發布海上颱風警報。