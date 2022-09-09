中秋節將至，不少人會互相送禮。一名網友好奇詢問說，發現很多人都會將收到的禮盒轉送出去，今年他手上的禮盒就被轉送了4次左右，想問這樣是常態嗎？對此，一票網友暴動直呼，收到一堆禮盒根本吃不完，就會拿出去轉送給別人，但最誇張的是，有人把禮盒轉送出去以後，最後竟然又回到自己手上。

一名網友昨在PTT上發文表示，這次中秋節，公司的客戶送了中秋禮盒給公司，主管後來將禮盒轉送給他，而他決定回家的時候要借花獻佛，把這個禮盒送給爸媽，但後來爸媽又將這盒月餅轉送給親戚朋友了，因此就他所知，這盒月餅就這樣四處漂流被轉送了4次。對此，他好奇地問說，大家會轉送中秋禮盒嗎？最多會轉送幾次啊？

貼文引起網友討論，不少人坦承都曾轉送過中秋禮盒，因為每次家裡月餅都爆多，根本吃不完，所以都會把禮盒拿出去送人，最扯的是，有網友說，他把禮盒轉送出去，最終又回到自己手上，想來肯定轉了超多次。「中秋禮盒的奇幻旅程」、「最後送回客戶手上，連賀卡都沒開」、「最後客戶的媽媽收到禮盒才好笑」。

另有網友則提醒說，轉送禮盒省錢又實在，但是要記得檢查看看有沒有當初送禮人的名片或賀卡，要記得抽掉喔！否則真的超尷尬。「記得名片要抽掉」、「2-3次就很多了，會一直往下」。