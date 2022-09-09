農業局長蔡精強與台中區漁會總幹事趙朝森及全體理、監事等，一起上香祈福。(陳世宗攝)

台中區漁會祕書王月霜向農業局長蔡精強等人，介紹店內販售的新鮮魚類。(陳世宗攝)

台中區漁會祕書王月霜向農業局長蔡精強等人，介紹店內販售的新鮮魚類。(陳世宗攝)

台中區漁會祕書王月霜向農業局長蔡精強等人，介紹店內販售的新鮮魚類。(陳世宗攝)

台中區漁會清水門市「漁倉食事」今天開幕 蔡精強：嘉惠廣大市場消費者

中秋節連續3天假期，台中區漁會為服務鄉親可就近買到新鮮魚貨，特於清水區新興路設立「漁倉食事」門市，今天正式開幕，吸引各界蜂擁前往採購。農業局長蔡精強說，台中區漁會為服務所有漁民透過冷鏈技術，將新鮮的魚貨處理後，可以保存更久、運輸更遠的距離；未來將做為全國農漁特產品的展售中心，嘉惠廣大市場消費者。

台中區漁會今天於清水第一公有零售市場旁，成立清水門市「漁倉食事」正式開幕！與會有台中市政府農業局長蔡精強、台中市海岸資源漁業發展所長陳英琮、全國漁會趙朝琴和台中區漁會理監事等，並吸引大批民眾搶鮮進入採購新鮮的魚貨產品等。

農業局長蔡精強說，台中區漁會成立「漁倉食事」門市開幕，除銷售梧棲漁港現撈的新鮮魚貨外，未來將輔導台中市及全國農漁會的農特產品亦到「漁倉食事」銷售，讓消費者到這裡就可買到全國優良的農特產品，造福廣大的市場消費者，並服務全國更多的農漁民，感謝漁會的全力推動。

台中區漁會總幹事趙朝森指出，梧棲漁港擁有台灣西海岸最豐富的海洋生態，漁會基於調節產銷平衡提升漁民收益，透過冷鏈技術收購漁港現流魚貨，如肉魚、小卷及白鯧、黑鲳、土魠、白帶魚、石斑魚等，當令新鮮漁產，進行去鰓、去鱗、去內臟處理後，採真空包裝急凍低溫保存，鎖住賞味期攻略民眾烹調的需求。

總幹事趙朝森表示，因應市場消費型態及族群的轉變，近年來漁會積極開發新食代水產品，包括烏魚鬆、烏魚脯、烏魚子及海洋保養品系列等漁產加工品，採跨界的合作理念，成功開展通路的結盟；期望帶給消費者走進漁村、品嘗海洋最簡單美味的初心。

台中區漁會強調，清水門市「漁倉食事」今天開幕後，將提供現撈海鮮、國產漁獲、獨家伴手禮及海洋精萃禮盒等嘉惠鄉親。開幕期間來店好禮相送，消費滿500元贈優質漁產品乙份，歡迎喜愛新鮮魚產品的民眾前往採購歡度「月圓人團圓」的中秋佳節。

台中區漁會漁倉食事中秋節伴手禮總幹事

台中區漁會「漁倉食事」門市開幕，特提供現撈海鮮、國產漁獲、獨家伴手禮及海洋精萃禮盒等促銷活動，嘉惠鄉親。(陳世宗攝)