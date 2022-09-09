白金漢宮發布消息，英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲。行政院長蘇貞昌今透過臉書表示，要代表行政團隊，向英國與大英國協諸國全體國民致上深深的哀悼。

蘇貞昌表示，伊莉莎白女王畢生奉獻公益、國家與王室，備受人民愛戴景仰，更領導國家團結走過戰爭、應對時代急遽更迭。她的堅定身影，將永遠受世人緬懷。世界告別一位重要領導者，同感惋惜不捨，也感念伊莉莎白女王一生為世界和平與繁榮的貢獻。