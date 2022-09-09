新竹市27公里微笑水岸整治有成，成為熱門觀光景點，但民眾反映該處無自行車租賃業者，盼能設置YouBike站點。市府近期於左岸及17公里自行車道新增7處YouBike 2.0站點，並於9日中秋連假首日正式啟用。

市府近年爭取中央經費，打造27公里微笑水岸，串聯頭前溪左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，成為市民運動、遊客觀光最佳景點之一。

市府交通處指出，微笑水岸成為熱門景點後，不少遊客反映，左岸無自行車租賃業者，希望能設置YouBike站點，因此YouBike 2.0升級計畫，就在頭前溪左岸、舊社及舊港等處規畫3處站點，連接17公里海岸線的4處站點，於9日正式啟用。

有了YouBike之後，未來民眾到此處遊玩，沿線包括港南濱海風景區、賞蟹步道、香山天后宮及南港賞鳥區等4處，不必自己帶自行車，可以隨借隨還，暢遊頭前溪及17公里海岸線各景點。

市府表示，新竹市YouBike 2.0從7月啟用至今，周轉率節節升高，平均每輛YouBike 2.0每天被使用超過4次，並已累積突破8萬使用人次，今年度已建置69站（含暨有站點共站），預計明年底前將完成100站的建置與升級。

近年來，市府將頭前溪左岸「荒地變綠地」，也整理沿線眾多景點，包含柯子湖、溪埔子人工濕地公園、狗狗公園、滑板公園與棒壘球場，以及南寮運動公園等。

此外，17公里海岸線沿線有幸福沙灣、港南運河公園、紅樹林公園、海山漁港、香山濕地與賞蟹步道和終點站南港站等，被喻為是「最美海岸線」。市府指出，適逢中秋假期，民眾也可租借YouBike，來趟新竹小旅行。