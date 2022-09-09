北市中山區9日凌晨接連發生兩起交通事故，且都是機車與計程車發生碰撞，導致兩名機車騎士「犁田」受傷，所幸皆無生命危險。

9日凌晨零時許，21歲羅姓男子騎乘機車行經中山北路3段、民權西路口時，與左轉的小黃發生碰撞，整台機車撞上小黃右側車門，羅男當場彈飛出去，臉部著地「犁田」受傷，地上留下大灘血跡，警消獲報後立刻將他送醫治療，並對兩人進行酒測，確認酒測值都為零。

無獨有偶，凌晨1點45分在中山北路、南京西路口，就在中山分局門口，又發生一起機車撞小黃事故，70歲商姓運將駕駛計程車沿中山北路往北，左轉南京西路時，右側車身與對向直行機車發生碰撞，造成機車24歲陳姓男騎士及後座22歲葉姓女子多處擦挫傷，計程車上4名乘客也因車窗破碎及碰撞有輕微擦挫傷，所幸送醫後皆無大礙。警方確認運將的酒測值為零，機車騎士酒測值已抽血送檢中。

警方提醒民眾，轉彎車不讓直行車先行，恐違反道路交通管理處罰條例第48條處600至1800元罰鍰；綠燈時於路口左轉彎時，應留意對向有無車輛，尤其深夜直行車輛通常速度較快，確認安全無虞再轉彎，以避免發生交通事故。