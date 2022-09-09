台中大雅區昨（8）日晚間11時許發生一起交通事故，一名19歲男機車騎士載友人行經中清東路時，因闖紅燈與統聯公車發生碰撞，機車車頭幾乎全毀，後方行車紀錄器影像曝光，畫面中機車騎士險些被捲進車底，令人不禁捏了一把冷汗。

據了解，昨（8）日晚間11時，19歲曾姓騎士沿民生路西往東方向直行，行經中清東路時因闖紅燈與統聯公車發生碰撞，機車車頭毀損，所幸騎士僅有手、腳擦挫傷，而公車左側車頭受損，駕駛及乘客均未受傷。

後方行車紀錄器拍下完整畫面，驚險影像曝光，只見畫面中機車騎士未減速闖紅燈，撞上直行的統聯公車，騎士險些捲進公車車底，撞擊力道也導致機車車頭幾乎全毀。

大雅分局到場依規定處置，經檢測雙方駕駛皆無酒精反應，警方也呼籲行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。