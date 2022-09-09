今天在大聯盟場上洋基以3：4輸給雙城，目前戰績為83勝55敗，此戰他們派出左投柯特斯(Nestor Cortes)先發投球，自責分率維持2字頭的他沒能穩住，5局被對手攻下2分，平手時被教練換下，相當可惜。打線部份「法官」賈吉(Aaron Judge)維持水準，4打數貢獻2安打選到1次敬遠保送，9局下與隊友攻佔滿壘，可惜最後並未得分。

I forgot what it felt like for Miguel Andujar to hit a home run. Good for him pic.twitter.com/C2oekor819 — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) September 8, 2022

洋基昨天戰勝雙城兩次，賈吉敲出本季第55轟，超越A-Rod(Alex Rodriguez)2007年單季54轟紀錄。而今天他們試圖再賞對手敗仗，第2局率先攻下2分，擔任第6棒指定打擊的安杜哈(Miguel Andujar)敲出左外野方向全壘打，這是他本季首度開轟。但5局柯特斯遇到麻煩，被前洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)敲下1分，戈登(Nick Gordon)再用一壘安追平。

CARLOS CORREA WITH ICE IN HIS VEINS pic.twitter.com/fJdjIrMj5S — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) September 9, 2022

第8局雙方攻勢再起，洋基牛棚懷瑟(Greg Weissert)慘遭柯瑞亞(Carlos Correa)2分炮伺候，讓雙城取得2分領先，8局下安杜哈靠暴投上壘，讓敲出二壘安打的賈吉回本壘得分，可惜代打的史坦頓(Giancarlo Stanton)遭到三振，沒能繼續添分。9局下洋基一度攻佔滿壘，最後卻動彈不得，眼睜睜輸掉這場比賽，派羅塔(Wandy Peralta)承擔了敗投。