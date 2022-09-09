台東縣政府8日舉行金鑽石婚表揚活動，來自各鄉鎮50對伉儷參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府8日舉行金鑽石婚表揚活動，來自各鄉鎮50對伉儷參與。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府昨舉行金鑽石婚表揚活動，來自各鄉鎮50對伉儷參與，包括白金婚1對、鑽石婚20對、金婚29對；其中，來自長濱鄉結縭71年的陳勝益與陳楊梅花夫妻婚齡最長，由台東縣長饒慶鈴致贈表揚狀，見證銀髮佳偶相互扶持的情感。

饒慶鈴與貴賓轉動象徵「金馬號」的方向盤，藉由照片播放帶領現場進入回憶時光，她讚許銀髮佳偶相互扶持的感情，可說是現代年輕一輩的典範，不少老人家說，很快樂也很感動。

饒慶鈴說，考量金鑽石婚意義非凡，縣府以最高規格的防疫辦理今年的表揚活動，向堅持一生守護婚姻承諾的各位長輩致敬。

縣府近年特別重視推動長者福利，讓長輩們快樂健康地變老，全縣目前有103處部落文化健康站、85個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂，長照服務涵蓋率約82％居全台第3。今年首次將體適能、懷舊創新等課程擴及至社區辦理，並為長者舉辦歌唱大賽及經典金曲演唱會等。

民政處表示，今年除了針對受獎者訂做精緻紀念對杯，也贈送泡湯禮券，讓每對伉儷皆歡喜的滿載而歸，最後安排台東大學熱音社的年輕學子演唱一連串動聽曲目，陪伴長輩們度過屬於他們美好的1天。