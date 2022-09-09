台北市長參選人黃珊珊（左）9日上午出席「環南市場2週年慶消費者回饋抽獎活動」，並在民眾黨台北市議員參選人吳怡萱（中）陪同下拜訪市場內攤商好友。（粘耿豪攝）

年底九合一選舉倒數，北市三腳督戰況激烈，民進黨籍參選人陳時中昨在廣播稱「棄保是選戰關鍵」，對此無黨籍參選人黃珊珊表示，現在兩黨只剩下這個戰略嗎？都在操作投黃珊珊就是投給陳時中、國民黨籍參選人蔣萬安，「那就把票全部投給黃珊珊，三個願望一次完成。」

黃珊珊今受林勝東邀請前往環南市場2週年抽獎活動，會後受訪被問及陳時中談棄保，黃珊珊表示，一個黨說投給黃珊珊就是給陳時中，一個黨說投給黃珊珊就是投給蔣萬安，所以就有網友說，那就把票全部投給黃珊珊，三個願望一次完成。

黃珊珊昨也再次在臉書PO出電視台辯論同意書，強調自己已簽了5張，也很期待大家趕快促成辯論的時間。另針對陳時中月經平權政見，黃珊珊說，陳時中提出作法是北市府早就在做的事，陳時中現在才跟上也是好事，表示他們終於認同台北市的作法，不會再說台北一成不變。

至於藍綠互批長照政見，黃珊珊笑稱，他們對對方的批評都滿正確的，一個說對方是門外漢，一個說對方應該被究責，長照政策從中央到地方都是非常重要政策，蔣萬安說的台北市早就在做，而蔣以發錢為目標，重點是錢從哪裡來，要設置這麼多東西，要找人、找場地，還要找經費，只是一味的發錢，沒有財源，就是違反財政紀律。

黃珊珊轉頭再批陳時中，中央部分，陳時中是衛福部長，是長照政策主管機關，很多事情他可以早就做，現在才在講543，那當然該被究責，所以我覺得他們兩個對對方的批評都滿正確的。