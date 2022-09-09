林為洲競選總部8日下午時還僅有在地民眾的創意塗鴉。（邱立雅攝）

竹北市長參選人林為洲日前競選總部落成，貨櫃屋的創意讓人眼睛一亮，當時林為洲還推出尋找竹北班克西（Banksy）活動，歡迎民眾到他競總塗鴉，果然迎來民眾黨竹北市長參選人林冠年夜襲噴漆。9日凌晨林冠年在林為洲競總部貨櫃屋噴下Banksy Next to You以及城市規畫師字樣，創造竹北市選戰話題。

班克西為英國知名塗鴉藝術家，街頭作品具有諷刺意味。日前林為洲成立競總部時，即拍下純白的貨櫃屋邀請民眾前來塗鴉，甚至打出尋找竹北班克西活動，還表示「這面牆隨便你塗！不必通知我。」當時引來民進黨竹北市長參選人鄭朝方支持者表示要噴上鄭朝方競選照片。

不過鄭朝方支持者還未有動作，林冠年已悄悄夜襲林為洲競總，9日凌晨帶著噴漆罐噴下Banksy Next to You以及城市規畫師字樣，還在臉書貼出照片嗆聲：「不管你炒不炒地皮、不管你老爸是誰，只要有創意，你就是這個城市的主角。」照片除了有林冠年宣示勝利的動作，後方還有鄭朝方看板入鏡，形成微妙又另類的合體照。

林為洲9日上午自拍影片回應表示，競選總部有對手來塗鴉，自己並不介意，不過他建議林冠年，「要成為城市風景之前，請多加練習」，顯然對林冠年的藝術表現並不滿意。影片結尾林為洲貼心祝賀大家中秋佳節愉快。

林為洲團隊指出，兩座40呎的貨櫃提供給竹北班克西塗鴉，不必事先通知，此次有競爭對手前來塗鴉，也期待未來有更多街頭藝術家參與。該競選總部歷經3個月籌備，設計概念結合環保與城市美學，以貨櫃組合打造，白色作為空間的背景色，同時規畫開放式會客室，打破牆壁框架拉近距離，讓市民願意走進來。