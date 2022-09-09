高雄約50歲楊姓男子，日前因開車外出闖紅燈遭員警攔查，員警透過車窗聞到楊男散發濃厚酒氣，於是對他實施酒測，而楊男在酒測前，還不忘打給剛才與他暢飲啤酒的友人，告知自己有「神預測」，通知友人自己將被逮捕，令員警哭笑不得。實施酒測值達0.75，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

小港分局小港派出所員警7日凌晨0時許在平和東路、平和南路口執行防制酒駕路檢時，發現楊男駕駛自小客車闖紅燈，員警見狀上前予以攔停，員警從車窗聞到楊男身上散發濃濃酒味，當場請楊男停靠路邊並實施酒測，楊男蹌蹌踉踉走到路邊，見到員警在拿出酒測器同時，打電話給剛才一同聚餐的友人，「我等等要酒測了，鐵定要超標了，等下要被逮捕拉！」，向友人「炫耀」自己的「神預測」。

員警聽了楊男跟友人談話，員警哭笑不得，並頻直搖頭，酒測值高達0.75，於是員警依公共危險罪逮捕楊男，將他移送法辦。據了解，楊男與友人在自家聚會，期間暢飲數瓶啤酒，因突有事才開車出門，貪圖方便闖紅燈遭到員警攔查，酒駕才因此曝光。

警方呼籲，酒後駕車超過標準不僅需判處三年以下有期徒刑，亦得併科新台幣30萬元以下罰金；若有飲用含酒精飲料，切勿使用汽機車等動力交通工具，可找代駕或無飲酒之同行友人開車。警方強調，取締酒駕絕不手軟，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。