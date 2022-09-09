第30屆U18世界盃青棒賽今天在佛羅里達州開打，中華隊原訂台灣時間今晚11時展開預賽首戰，但對手巴拿馬因選手簽證問題無法入境美國，該比賽順延至14日舉行，開賽時間未定。

本屆賽事因疫情延至今年開打，且賽制從9局改成7局，中華隊今年要尋求衛冕，由周宗志執掌兵符，9月2日出發赴美備戰，並與美、加、澳3隊進行熱身賽，而這次選出的20人名單中包括宋嘉翔、黃勇傳等7位今年在選秀會加入中職的好手。

原本今天預賽首戰中華隊將碰上巴拿馬，卻碰上對手因簽證問題無法出賽，中華棒協公告，「U18 原訂今天9月9日台灣時間23時（佛羅里達時間11時）與巴拿馬之戰，因巴拿馬選手簽證問題無法入境美國，巴拿馬隊無法出賽，該比賽順延延至9月14日舉行，開賽時間未定。」

本屆U18預賽分為2組，中華隊與日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬和義大利同為B組；A組則是美國、韓國、荷蘭、加拿大、巴西和南非，分組前3名晉級超級循環賽。