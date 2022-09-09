民進黨抨擊國民黨桃園市長參選人張善政對於農委會研究案遲遲未說明，張善政今天表示，會挑最適當時機說明。張善政也說，因為前新竹市長林智堅論文案讓民眾大失所望，所以也要把自己抹成一樣黑。

張善政今天參訪國巨洋傘文創園區，提到桃園市長參選人鄭寶清被開除黨籍，他說，這是民進黨的家務事，不去評論。對於民進黨內部民調認為，黨籍參選人鄭運鵬民調反逆轉勝2％，張善政說，民調一向都是謹慎看待，當做是參考，繼續戰戰兢兢走自己的行程，把自己的實力培養好，這個是最重要的。

另農委會研究案，遭批沒有開報告會，好像是拖時間。張善政說，會挑最適當的時機來召開。他也說，因為論文案讓民眾大失所望，所以民進黨也希望把自己抹成一樣的黑。張善政也說，民進黨這樣做，全國的民眾都會有他們的判斷。

對於英國女王伊莉莎白二世逝世，張善政說，祝她一路好走，她是歷史的一個見證，非常懷念她。